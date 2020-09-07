 وطنا نيوز -اصابة طبيب بفيروس كورونا بمستشفى الاميرة بسمة
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اصابة طبيب بفيروس كورونا بمستشفى الاميرة بسمة
التاريخ : 19-09-2020 07:49:20 المشاهدات: 1809

وطنا اليوم - سجلت في مستشفى الاميرة بسمة مساء  اصابة طبيب مقيم في قسم العظام وذلك وفق مصدر طبي.

واشار المصدر لوطنا اليوم ان الطبيب نقل من مستشفى الزرقاء الى مستشفى الاميره بسمه قبل اسبوع وباشر عمله بعيادته مع الاخصائي ايام الثلاثاء والاربعاء .

واكد المصدر ان فرق الاستقصاء الوبائي ستقوم يوم غد بعمل وجمع مسحات من جميع المرضى والموظفين المخالطين بعد تحديدها.

وبتسجيل هذه الحالة يكون المستشفى قد سجل الحالة الثانية بفيروس كورونا بعد ثبوت اصابة طبيب جراحة قبل نحو شهر بالفيروس.

 


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