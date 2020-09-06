تطور ملفت في الازمة الخليجية.. واشنطن والدوحة تدعوان لوحدة الخليج

وطنا اليوم - بحثت الولايات المتحدة وقطر في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين الأزمة الخليجية بين قطر ودول أخرى في المنطقة.

وجاء في بيان مشترك، صادر في ختام الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي، نشرته الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن "الحكومتين أعربتا عن قلقهما إزاء العواقب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الضارة للأزمة الخليجية على المنطقة".

وأضاف البيان أن الجانبين "أكدا دعمهما المستمر لمجلس تعاون خليجي قوي وموحد، يركز جهوده على ضمان مستقبل آمن ومزدهر للجميع في المنطقة والتصدي للتهديدات الإقليمية".

وأشار البيان إلى أن قطر شكرت الولايات المتحدة على دعم جهود الوساطة الكويتية "على أساس احترام سيادة واستقلال دولة قطر".

كما ذكر البيان أن البلدين بحثا "الإمكانيات لتطوير تعاونهما الثنائي الثابت".

وتطرقت الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وقطر، التي جرت في 14 و15 سبتمبر الجاري، إلى العديد من القضايا الإقليمية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بينها الأمن والصحة والتجارة والطاقة والطيران وغيرها