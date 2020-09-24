الرئيسية | محليات إغلاق حدائق الملك عبدالله للاشتباه بوجود كورونا

وطنا اليوم - لوزان عبيدات - قال مصدر مطلع انه تم اخلاء حدائق الملك عبد الثاني في شارع الاذاعة والتلفزيون من جميع زوارها الآن وذلك بسبب الاشتباه ببعض حالات انهم مصابون بفيروس كورونا مشيراً الى ان أمن الحديقة تلقوا بعض التنبيهات عبر تطبيق أمان بوجود بعض الحالات المخالطين لمصابين وبناءً عليه تم إخلاء الحديقة بشكل كامل حتى يتم فحصهم والتأكد من عيناتهم .

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