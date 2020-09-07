الرئيسية | محليات جابر: لازم نصبر شهرين ثلاث وجاهزون لأي عدد من الإصابات

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الصحة، سعد جابر، الجمعة، إن الأردن جاهز لأي رقم من الإصابات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف جابر، خلال استضافته عبر برنامج "ستون دقيقة"، أنه يأمل ألا تزيد عدد إصابات كورونا في البلاد، بشكل يفوق قدرة النظام الصحي.

وتابع أن الأردن استعد لأسوأ سيناريو قد يطرأ خلال الجائحة، وأسس مستشفيات للعناية الحثيثة لم تكون موجودة سابقا.

وأوضح أن نحو 80 - 90% لا يشكون من أعراض الفيروس.

وأشار جابر، إلى أن الخطط موجودة حتى في حال وصل الوباء إلى مرحلة التفشي المجتمعي.

وبيّن أن قدرة الأردن على عزل المصابين تبلغ نحو 3 آلاف، وإذا تجاوز عدد المصابين في ذات الوقت 3 آلاف سوف يلجأ الأردن إلى العزل المنزلي.

واعتبر وزير الصحة، أن أهم سبب جعل الإصابات أردنيا منخفضة، هو عزلهم بشكل مؤسسي، إضافة إلى إجراءات الحكومة.

ووجه وزير الصحة رسالة إلى الأردنيين، لاتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حفظ سلامتهم، في ظل انتشار فيروس كورونا محليا.

وقال جابر إنه ينصح الأردنيين باتخاذ إجراءات الوقاية الشخصية، وهي إجراءات بسيطة، وتحمي الجميع.

وأضاف: "نحن كمواطنين شجعان، نقول اللي بده يصير يصير، لكن لدنيا أهل وأحباب لازم نحميهم".

وأستدرك جابر: "لازم نصبر هالشهرين ثلاث، ونلتزم بالكمامة والتباعد، ونبتعد عن عادة التصافح والتقبيل".

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