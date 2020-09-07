إصابة 5 طلاب وطالبات بكورونا في قصبة إربد

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إصابة 5 طلاب وطالبات بفيروس كورونا في قصبة إربد.

وقالت الوزارة في بيان لها: "بعد نشر الموجز الإعلامي حول التحول إلى التعليم عن بعد بسبب فيروس كورونا أو بسبب عزل المناطق مساء امس الخميس 17 - 9 - 2020 ورد إلى غرفة العمليات في وزارة التربية والتعليم معلومات تفيد بإصابة أربع ( 4 ) طالبات في مدارس حكومية وطالب واحد في إحدى المدارس الخاصة في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد" .

• لذلك فقد قررت وزارة التربية والتعليم تحويل أربع ( 5 ) مدارس لنظام التعلم عن بعد لمدة 14 يوما اعتبارا من يوم امس الخميس 17 - 9 - 2020 والتي يوجد فيها طلبة صفوف ثلاثة اولى وطلبة ثانوية عامة وعلى النحو التالي :

المدارس الحكومية :

1- مدرسة ضاحية الحسين الثانوية للبنات / إصابة طالبة / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد .

2- مدرسة سال الأساسية الثانية المختلطة / إصابة طالبة / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد .

3- مدرسة عائشة الثانوية للبنات / إصابة طالبة / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد

4- مدرسة بشرى الأساسية للبنات / إصابة طالبة / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد

المدارس الخاصة :

التحول إلى التعليم عن بعد في مدرسة خاصة واحدة تابعة لمديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد / التعليم الخاص لمدة 14 يوما بسبب إصابة أحد الطلاب .

وبذلك يصبح مجموع المدارس الحكومية والخاصة ووكالة غوث اللاجئين والثقافة العسكرية التي تحولت الى التعليم عن بعد بسبب وجود إصابا فيها او كإجراء احترازي 111 مدرسة و 63 مدرسة تحولت إلى التعليم عن بعد بسبب عزل المناطق بلا إصابات بمجموع 174 مدرسة .

وعدد الإصابات الإجمالي للطلاب في جميع المدارس 94 طالبا وطالبة

53 معلما ومعلمة و 7 مستخدمين و ثلاثة موظفين في مديريتي تربية.

مع العلم بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس .