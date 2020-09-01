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اسحق يرد : فلسفة لممارسة التنمر بهدف جلب الاعجابات
وطنا اليوم-عمان:ابدى مساعد الامين العام للرعاية الصحية الاولية مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور عدنان اسحق عن اسفه لمشاهدته المتعلمين واصحاب التأثير على مواقع التواصل الاجتماعي يمارسون التنمر أو حتى يفتحون فرصة للتنمر على الأشخاص قبل أن يكون هذا الشخص طبيب وعلى درجة من العلم فهو إنسان ولديه من يحبونه ويقدرونه ويتأثرون بهذه التعليقات التي لا معنى لها سوى الإهانة والاستهزاء .
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