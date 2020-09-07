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حظر تجول شامل في سويمة والروضة اعتبارا من الاحد
وطنا اليوم-عمان:بناء على توصية خليّة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، قرّرت لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد اليوم فرض حظر التجوّل الشامل في منطقتي سويمة والروضة بلواء الشونة الجنوبيّة التابع لمحافظة البلقاء اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد المقبل الموافق 20 أيلول 2020م ولمدّة أسبوعين، وذلك نظراً لسوء الحالة الوبائيّة في هاتين المنطقتين.
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