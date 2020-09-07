الرئيسية | محليات الزراعة تطمئن الأردنيين عقب إصابة كلب بكورونا

وطنا اليوم-عمان:تحدث الناطقُ الإعلامي باسم وزارة الزراعة، لورنس المجالي، الجمعة، حول منطقة حجرية عزل للحيوانات المصابة بفيروس كورونا والتي تم تخصيصها في إربد، بعد إعلان إصابة كلب بالمرض.

ونفى المجالي في تصريحات الجمعة، أن يكون هناك مناطق في محافظات أخرى من المملكة مسجل بها أي إصابات بفيروس كورونا، مؤكدا أنه لم يثبت هناك أي دليل على انتقال عدوى كورونا بين الحيوانات.

وأشار المجالي إلى أن حجر الحيوانات المصابة بكورونا حال اكتشافها إما في منازل أصحابها أو بآلية معينة.

وقالت اللجنة الوطنية للأوبئة إن إصابة الحيوانات بفيروس كورونا لا تعتبر مصدرا كبيرا لانتقال العدوى للإنسان، ونصحت بعدم إجراء فحوصات للحيوانات على نطاق واسع.

ونصح المجالي بعدم السماح لأي كان بالاختلاط مع الحيوانات الأليفة، مشيرا إلى أن "الإنسان هو من ينقل عدوى كورونا للحيوان وليس العكس" .

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