الرئيسية | محليات الملكية الأردنية توضح أسباب إلغاء حجوزات الشهر المقبل

وطنا اليوم-عمان:قالت الخطوط الجوية الملكية الأردنية، الجمعة، إنّ الحجوزات التي الغيت على رحلات تشرين أول/أكتوبر المقبل؛ كانت قد تمت في وقت سابق لتطبيق الآلية الجديدة التي أعلنت بالتزامن مع البدء بتشغل الرحلات المنتظمة.

وأضافت الملكية (الناقل الوطني) أنّ الالية الجديدة تتضمن السماح بتشغيل رحلات يمكنها ان تهبط في مطار الملكية علياء يوميا ولمختلف شركات الطيران العاملة إلى المطار.

وفيما يتعلق في التذاكر التي دفعت لمن الغيت حجوزاتهم، أوضحت الملكية، أنّه من الممكن حجز تذاكر مجددا باوقات مستقبلية.

وأشارت إلى أنه، متاح تغيير الحجز بنفس المبلغ/سعر التذكرة أو الحصول على قسيمة صالحة لسنة أو سنتين اعتمادا على نوع التذكرة.

ووصلت إلى مطار الملكة علياء الدولي الثلاثاء الماضي، أولى الرحلات الجوية المنتظمة بعد محددات قيدت حركة الملاحة الجوية في 17 آذار/مارس الماضي، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير النقل خالد سيف، إن الطائرة وصلت من تركيا، الدولة ذات التصنيف الأخضر، وهي أول رحلة تصل منذ استئناف الرحلات الجوية المنتظمة الثلاثاء، وتقل على متنها نحو 141 مسافرا.

وأضاف سيف، أن الأردن سيوقف عمليات إجلاء الأردنيين من كل دولة يعيد استئناف الرحلات الجوية المنتظمة معها، مبينا أن رحلات إجلاء الأردنيين خارج المملكة مستمرة لغاية 22 أيلول/سبتمبر الحالي.

وعادت عجلة الرحلات الجوية الخارجية المنتظمة في الأردن إلى الدوران مجددا الثلاثاء الماضي 8 أيلول/سبتمبر الحالي، بعد تأثر حركة النقل الجوي في العالم والأردن؛ نتيجة لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الحكومة إلغاء العمل بالحجر المؤسسي الفندقي سيتوقف، وسيتم فرض حجر منزلي ابتداء من 23 أيلول/ سبتمبر الحالي.

وعلقت الحكومة جميع الرحلات الجوية من الأردن وإليه، ابتداء من الثلاثاء 17 آذار/مارس 2020، باستثناء حركة الشحن التجاري.

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