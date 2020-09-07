الرئيسية | محليات استمرار التواصل بين سكان سويمة والأغوار يفاقم كورونا

وطنا اليوم-عمان: طالبت فاعليات بالأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك، من الجهات الرسمية بالعمل على وقف التواصل الاجتماعي بين منطقتي الاغوار الجنوبية والشونة الجنوبية وتحديدا منطقة سويمة، لمنع تزايد الاصابات بفيروس كورونا بالمنطقة، لاسيما وان هناك صلة قربى بين سكان المنطقتين.

وأشارت هذه الفاعليات الى ان ظهور العدوى بالفيروس في منطقة الاغوار الجنوبية، جرى بعد نقل سيدة المرض لها من لواء الشونة الجنوبية وتحديدا سويمة، مؤكدين ان غالبية الاصابات كانت من عائلة واحدة مشتركة في السكن في كل من الاغوار الجنوبية ومنطقة سويمة، الامر الذي يتطلب منع الزيارات بين المنطقتين نهائيا حرصا على سلامة المجتمع.

وكانت الاجهزة الرسمية قد فرضت قبل 12 يوما عزلا على بلدة الغور الصافي ويوم امس على غور حديثة في الاغوار الجنوبية، فيما تركت باقي مناطق الاغوار الجنوبية بلا عزل، في حين لجأت الى اغلاق بعض الطرق النافذة في بلدة سويمة في لواء الشونة الجنوبية.

وبلغ عدد الاصابات في الاغوار الجنوبية حتى يوم امس حوالي 148 اصابة، في حين بلغت في سويمة وحدها 8 اصابات.

وأكد مدير الصحة بمحافظة الكرك الدكتور اأمن الطراونة، ان الاصابة الاولى كانت لسيدة حضرت للغور الصافي بعد زيارة اقاربها وحضورها عرسا بالسويمة، اضافة الى ان زهاء 15 حالة اصابة سجلت على انها في غور الصافي ثبت انها تقطن في منطقة الروضة ببلدة سويمة، وهم في زيارات دائمة مع بلدات الاغوار الجنوبية بسبب صلة القربى بينهم.

وأشار الدكتور الطراونة، الى ان العزل في غور الصافي ساهم في تخفيف وتراجع الاصابات بالمنطقة، لافتا الى ان الاجهزة والكوادر الطبية في فرق التقصي الوبائي تعمل ليل نهار على الوصول الى كافة المواطنين.

وبين ان هناك حوالي 8 آلاف فحص لعينات مخبرية قد تم الحصول عليها من مختلف مناطق الاغوار الجنوبية في مسار السيطرة على الوباء بشكل نهائي، مؤكدا انه بعد تسجيل اربع حالات بالفيروس امس اصبح عدد المصابين بالكرك 159 اصابة.

وشدد الطراونة، على ان قرار عزل منطقة الاغوار الجنوبية كاملة، يعود الى لجنة الامن وادارة الازمات وهي صاحبة الاختصاص، مؤكدا انه تم منع خروج المواطنين من بلدة سويمة بعد عزلها وبالتالي لا يوجد اي زيارات عائلية لهذه المنطقة.

من جهته اكد مدير قضاء غور المزرعة وحديثة وائل الشرفا، ان المنطقة سجلت حتى الآن ثماني حالات اصابة بالفيروس تعود لمخالطين لأقارب لهم في الشونة الجنوبية، مشيرا الى انه تم عزل المنازل الثمانية التي يقطنها المصابون بغور الحديثة والمزرعة، وحجر قاطنيها من اقارب المصابين لحين التأكد من عدم اصابتهم.

وبين الشرفا، انه يجري الآن عملية تقصي واسعة النطاق بالمنطقة من فرق التقصي الوبائي للتعرف على الواقع الوبائي بعد تلك الحالات التي سجلت بالمنطقة.

وأشار الشرفا الى انه لم يتم حتى الآن أي إغلاق أو عزل للمنطقة بسبب الاصابات، غير ان قرار العزل او الاغلاق يعود الى الجهات المختصة في مكافحة الفيروس وهما مركز الامن وادارة الازمات.

ولفت الى ان الاجهزة المعنية تقوم بعمليات تعقيم شاملة للمناطق التي يتم الاصابة فيها، وخصوصا المنازل والاحياء من قبل كوادر سلاح الهندسة والبلدية حرصا على السيطرة على الوباء.

وقال المواطن ناصر النوايشة من سكان بلدة غور المزرعة، انه يجب العمل الفوري على اغلاق الطريق بين الاغوار الوسطى والجنوبية، حرصا على سلامة المواطنين وخصوصا وان تسجيل الاصابات يأتي من المخالطين للمصابين في الشونة الجنوبية وخصوصا من اقاربهم ببلدة سويمة.

وبين ان على الاجهزة الرسمية التعامل مع القضية بطريق اكثر جدية وقبل ان يصبح السيطرة على الوباء مستحيلا في منطقة مكتظة بالسكان بشكل غير طبيعي، وطريقة التواصل الاجتماعي بين المواطنين في المنطقة يساعد بشكل كبير على انتشار المرض.

وأشار عضو مجلس محافظة الكرك فتحي الهويمل، إلى ان هناك اجراءات رسمية وخصوصا من قبل مديرية صحة الكرك غير مقبولة وليست بالمستوى المطلوب في مواجهة الفيروس، الذي ينتشر بشكل سريع بين الناس بسبب بطء الاجراءات وخصوصا عمليات العزل للمناطق.

وأشار الى اهمية عزل منطقة الاغوار الجنوبية كاملة وخصوصا وقف اي صلات مع منطقة الاغوار الوسطى في الشونة، التي كانت سببا لكل الاصابات بسبب الصلات العائلية، التي ما تزال مستمرة حتى الآن رغما من كل التحذيرات بخصوص القضية واهمية منع الحركة من والي منطقة سويمة بين الاقارب على طرفي الاغوار.

وطالب المواطنون محمد الجعارات، العمل بسرعة على عزل منطقة الاغوار الجنوبية بشكل كامل والسيطرة على المرض الذي يبدو انه ينتشر بسرعة بين الناس، مؤكدا ان العلاقات العائلية كانت سببا لانتشار المرض بالأغوار ويجب الحد منها للسيطرة على الفيروس.

وكانت وتيرة تسجيل الاصابات بفيروس كورونا في الاغوار الجنوبية وخصوصا في بلدة غور الصافي، قد تراجعت خلال الايام الماضية، بعد تنفيذ اجراءات العزل من قبل الاجهزة الرسمية بعزل البلدة عن باقي مناطق الاغوار ومحافظة الكرك ومنع حركة الدخول والخروج.الغد

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر