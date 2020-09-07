الرئيسية | محليات تراجع نظرية "نشف ومات" وتقدّم استراتيجية الضبع بمواجهة كورونا

وطنا اليوم-عمان:تراجعت نظرية "أسبوعين بنشف وبموت" التي تبناها وزير الصحة سعد جابر في بداية ظهور جائحة كورونا في الأردن للمركز الثاني فيما تقدّمت نظرية " الضبع " للمركز الأول والتي تحدث عنها مسؤول ملف كورونا بوزارة الصحة.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، تصدر وسم " نظرية الضبع" الجمعة، حتى تفاعلت معه الإعلامية علا الفارس.

وشبه مسؤول ملف كورونا بوزارة الصحة عدنان إسحق خلال لقاء تلفزيوني، فيروس كورونا في الأردن، الضبع الذي يدخل منزلا ويبقى صاحبه أمام خيارين، إما أن يقاتله أو يبقي باب منزله مفتوحا على أمل خروج الضبع منه.

وتهكم ناشطون أردنيون عبر صفحات التواصل الاجتماعي، على تصريحات المسؤول في وزارة الصحة، فيما طالب عدد منهم بإخضاع المسؤولين في الحكومة لدورة في فن الخطابة والتواصل مع الرأي العام.

ونشرت الإعلامية علا الفارس صورة لضبع عبر صفحتها الرسمية على تويتر وأرفقتها بسؤال عام قائلة " لو فتحت باب بيتك ووجدت هذا #الضبع امام منزلك كيف ستتصرف ؟".

أما الأردني عمر القطاطشة فعلق قائلا " جد كيف من شهر ٣ ما خطرتلنا هاي الفكرة الذكية؟ افتحوا الحدود والمطارات والضبع بسافر لحاله وبنخلص. ضبع يضبعكم عهيك تشبيه".

وكتبت الناشطة رنا الهباهبة " يازلمة حتى المثل الاردني بقول : كون سبع ولا تكون ضبع".

وكتب ناشط آخر " نظرية #الضبع تطغى على نظرية بنشف وبموت .. الحمدلله".

وكتبت إيمان الهدهد " المسؤول عن ملف كورونا في الاردن يتنافس مع ترامب".

وعلقت منال السمامعة قائلة " صاحب تشبيه #الضبع اونستلي.. انت الي جبت #الضبع لكرمك هلا ... كيف بدك تخلص!!!".

وكتبت ميساء " انا موضوع الضبع مَش فارق معاي لسبب اني كل ملف كورونا كله زهقت منه.. انا حزنانة عالمشحر المسكين اللي غلط قدامكم و صار تريند رح يضل تريند لمدة لا بأس بها عبين ما يجي اللي بعده و يعك عكة جديدة تستحق التريند".

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