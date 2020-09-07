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3 وفيات و213 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن
وطنا اليوم-عمان:سُجِّلت اليوم (213) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:
▪︎ تمّ إجراء (11766) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1045700) فحصاً.
إجراءات أخرى:
▪︎ في ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).
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