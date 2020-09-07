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للمرة الثانية " إجراء فحص للكلب المصاب بكورونا
وطنا اليوم - لوزان عبيدات - أعلن محافظ إربد رضوان العتوم اليوم الجمعة عن إجراء فحص مخبري ثاني للكلب الذي تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد يوم امس . وأكد العتوم ان الكلب يخضع الآن لأجراءات العزل الصحي كما أنه تم عزل صاحب الكلب وهو من جنسية غير عربية والذي تبين إصابته قبل سفره الى سيريلانكا . ونوه رعد مسمار وهو الخبير الدولى لتدريب الكلاب أن كورونا التي تصيب الكلاب ليست نفسها " كوفيد ١٩التي تصيب الإنسان بل انها فيروس طبيعي يوجد له مطعوم خاص ولا يشكل اي خطوره على صحه الانسان .
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