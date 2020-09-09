الرئيسية | محليات تخصيص منطقة حرجية في اربد لعزل الحيوانات المصابة بكورونا

وطنا اليوم-عمان:بعد تسجيل أول اصابة بكورونا لكلب في اربد، خصصت مديرية زراعة اربد، منطقة حرجية لعزل الحيوانات المصابة بفيروس كورونا.

مدير صحة اربد الدكتور رياض الشياب قال في تصريحات صحفية، الجمعة، انه تم نقل الكلب المصاب من منزل مالكه في الرمثا الى منطقة عزل حرجية في إربد التي تتوفر فيها معايير الرفق بالحيوان والحفاظ على سلامته.

واضاف الشياب انه تم التنسيق مع مديرية زراعة اربد لتحديد مكان مخصص لحجر الكلب او اي حيوانات اخرى قد تتعرض للاصابة بالفيروس لاحقا وفق قوانين وقواعد الرفق بالحيوان المتسقة مع قوانين المنظمات والجمعيات التي تعنى بذلك.

من جانبه قال مدير مديرية زارعة اربد الدكتور عبد الوالي الطاهات، انه تم تجهيز المكان بما يتفق مع اصول وقواعد الرفق بالحيوان وتوفير احتياجاته داخل احد الاماكن الحرجية التي تم توفير حراسة مشددة عليها من قبل العاملين في قسم الحراج.

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