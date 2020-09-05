الرئيسية | محليات انتكاسة وبائية تعيد الأردن إلى مربع المواجهة الأول

وطنا اليوم-عمان:وصف مراقبون الحصيلة التي سجلت أمس الخميس في الأردن لإصابات كورونا بالانتكاسة الوبائية ، وذلك بعد تسجيل 279 إصابة أعلن عنها بعد عصر أمس ، وما تلاها من إصابات أعلن عنها بعد الإيجاز الصحفي وصباح اليوم ، حيث كانت الحصيلة الأعلى للإصابات منذ بدء الجائحة .

بينما في الفترة الأولى التي امتدت من شهر آذار وحتى شهر تموز المنصرمين ، لم يشهد الأردن هذه الحصيلة التي دخلت خانة المئات من الإصابات ، حيث اقتصرت حصيلة كورونا اليومية خلال الموجة الماضية على رقم العشرات فقط .

ويتساءل الأردنيون هل بتنا نعيش مرحلة الانتشار الوبائي المجتمعي للفيروس ؟

منذ بداية الأسبوع الحالي كانت معظم تصريحات المسؤولين في وزارة الصحة واللجنة الوبائية الأردنية وأطباء وخبراء صحة ، تشير إلى ان الأردن دخل بالفعل مرحلة الانتشار الوبائي المجتمعي . فيما أشار الدكتور نذير عبيدات في إحدى تصريحاته ، الى أن علينا أن نتوقع تسجيل إصابات بالمئات خلال الأيام والأسابيع القادمة .

ومما زاد من التساؤلات حول الانتشار المجتمعي ، دخول مدن أردنية جديدة لم تشهد إصابات كورونا خلال الفترة الأولى ، مثل االطفيلة والكرك والعقبة ومعان .

يضاف إلى ذلك تدهور حالة بعض الشباب الصحية الذين أصيبوا بالفيروس رغم عدم وجود أمراض مزمنة لديهم ، كما تم تسجيل عدة وفيات ضمن العائلة الواحدة ، وتسجيل حالات خطرة في منطقة جغرافية محددة .

في المقابل ، سجل أيضا عدد من حالات الشفاء لمصابين كبار السن يعانون من أمراض الضغط والسكري والأمراض المزمنة .

بعض الأطباء كانت تصريحاتهم مطمئنة من حيث توقع عدد الإصابات لأن هذا الأمر موجود عالميا ، ولكن حذروا في نفس الوقت من ارتفاع عدد الحالات الخطرة وتسجيل عدد أكبر من الوفيات .

كما لم يستبعد أطباء ومختصون تسجيل إصابات بين الشباب والأطفال ، في ظل ازدياد عدد الإصابات اليومي .

وأعلنت رئاسة الوزراء في تقريرها الأسبوعي اليوم الجمعة ، أن عدد إصابات فيروس كورونا في المملكة خلال الاسبوع الحالي وصلت الى 1345، فيما بلغت عدد حالات الشفاء 435.

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