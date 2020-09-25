نداء للأحزاب والنقابات والفعاليات الشعبية لدعم خيار الإقتصاد التعاوني

وطنا اليوم-يوجه منتدى النهضة نداءا للأحزاب والنقابات والفعاليات الشعبية في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك عبر الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي المختلفة، يطالب فيها دعم موقفه ورؤيته في مجال الإقتصاد التعاوني، لتتبنى الدولة الأردنية هذا النهج والخيار، ليكون السند الإقتصادي والذي يعد الخيار الوحيد لحل مشاكل الفقر والبطالة، وإنقاذ جيل الشباب حامل اللواء في المستقبل القريب وعماد الأمن القومي،

ووضع المنتدى نقاطا تتنفيذية يستند عليها في رؤيته لبدء هذا المشروع الوطني العملاق، تلخصت بما يلي:

١- إنشاء وتأسيس صندوق الإستثمار الوطني، ليساهم به المواطنون والمغتربون والنقابات والجمعيات والبنوك والقطاع الخاص، ويتلقى منحا غير مشروطة من الدول الشقيقة والصديقة،

٢- تمليك الصندوق أراضي وإستثمارات ومشاريع المدينة الجديدة شرق عمان، ومشروع وادي عربة، ومشروع تطوير أراضي شمال العقبة، وبما لا يؤثر على ملكيات الأراضي الخاصة بالمواطنين وحقوقهم،

يطور الصندوق أراضيها وتباع بأسس ومعايير لصالحه،

ويعلن نهضة عمرانية شاملة (بالإسكانات والبنى التحتية والشبكات والخدمات والنقل العصري والإنتاج بأشكاله إضافة لتفعيل دواعي وسبل لإقتصاد الأخضر المستدام) لتحرك وتنعش السيولة في البلد، وينبثق عنها فرص عمل في شتى القطاعات،

٣- يتبنى الصندوق إنشاء مشاريع تنموية إنتاجية في ألوية ومحافظات المملكة مما على الخارطة الإستثمارية للمحافظات لدى هيئة الإستثمار،

٤- يقوم الصندوق بإنشاء قرى بحثية علمية متخصصة في كل جامعة، لتسند نوعية وجودة المنتج الوطني،

٥- تعطى منتجات الصناعات الوطنية الأولوية في أسواق المملكة، وترفع الرسوم والضرائب على شبيهاتها المستوردة إن كانت خارج إتفاقيات تبادل تجارية،

٦- يعطى الصندوق إمتيازا بحق التنقيب والتعدين والإستثمار بالمعادن والخامات والصخور الصناعية في المملكة،

ويأتي ذلك ضمن رؤية عمل المنتدى على تبنيها منذ عام ٢٠١٢، والتي بدأت بمبادرة مشروع الشعب للإنتاج،

ومؤخرا وضمن سلسلة طويلة لأعمال المنتدى ونشاطاته منذ ٢٠١٢، فقد وجه توصياته بهذا الشأن وعن حلقة نقاشية خاصة لجلالة الملك، قبل نحو أسبوعين، إضافة لتوصياته بإشتقاق نموذج وخارطة طريق وطنية مفصلة، من رؤى الملك وتوجيهاته وأوراقه النقاشية، إضافة لتفاصيل مشروعه النهضوي،

كما وقد رفع توصياته لتعدين ذهب وادي عربة لصالح الخزينة الأردنية، من خلال إيجاد شركة تعدين وطنية،

ووجه المنتدى كذلك مؤخرا نداءا لرؤساء الجامعات بتوجيه البحث العلمي لخدمة القضايا الوطنية والإقتصاد والصناعة والزراعة والإنتاج، لرفع الجودة وزيادة المنافسية، وتطوير منتج أردني له مكانته في أسواق العالم،

ويعد المنتدى الذي يعكف حاليا على إعداد وثيقة لمواجهة آثار وتداعيات التغير المناخي، إستمرارا لمبادرات مشروع الشعب للإنتاج، ومبادرة إنعاش الإقتصاد الوطني.