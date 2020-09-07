الرئيسية | محليات وزير الصحة : وضع كلب في الحجر بعد ثبوت إصابته بكورونا

وطنا اليوم-عمان:أكد وزير الصحة د. سعد جابر " ثبوت إصابة كلب بفيروس كورونا في الرمثا بمحافظة اربد ، مشيراً الى أنه سُجلت سابقا في العالم إصابتين أو ثلاث لكلاب وقطط وتم الإعلان عنها.

وأكد جابر على أنه يمكن إصابة الحيوانات بالفيروس لكن بنسب ضئيلة جدا، موضحاً أنه من غير المعروف إذا من الممكن انتقال العدوى من الحيوان للإنسان أو العكس، لكن وإن كان ذلك ممكناً فإنه قد يكون بنسبة بسيطة جداً.

وأكد جابر أنه سيتم حجر الكلب المصاب في أحد دور رعاية الكلاب أو الحيوانات التي يتم البحث عن إحداها لاستقبال الكلب خصوصا وأن مثل هذه الدور قليلة في الأردن.

وأوضح جابر أنه سيتم الإعلان عن إصابة الكلب في الإيجاز الرسمي اليومي، حيث لا يوجد اليوم إعلان مباشر على الهواء.

وحول التشكيك بإصابة الكلب والفحص الذي أجري له، قال إن صاحب الكلب اصطحبه الى مختبر خاص وتم فحصه وثبتت إصابته بالفيروس، وبكل الأحوال فإننا سنقوم بحجر الكلب.

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