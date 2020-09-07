الحمايدة: اسرائيل الاب الفعلي للو لايات المتحدة الامريكية

وطنا اليوم-خاص- علق الدكتور احمد الحمايدة مدير عام مستشفى الحمايدة على الاوضاع السياسية التي تمر بها المنطقة، وعلى المخاض الذي تولد عنه توقيع اتفاقيتي سلام بين دولتين عربيتين الامارات العربية والبحرين وهما ليست من دول المواجهة وتبعد عن فلسطين آلاف الكيلومترات، بأن المشهد يمكن اختزالة بالعبارة التالية ان اسرائيل هي الاب الفعلي لامريكا وما تتخذه من سياسات.

وختم الدكتور الحمايدة قائلا ان الامل معقود على الشعوب لافراغ هاتين الاتفاقيتين من مضمونهما وعدم الاندفاع نحو التطبيع الشعبي، وهذا هو حال اتفاقيتي السلام بين مصر والاردن من جهة واسرائيل من جهة اخرى، حتى تعترف اسرائيل بحقوق الشعب الفلسطيني وهي اقامة دولته على ارض فلسطين وفقا لقرارات الشرعية الدولية.