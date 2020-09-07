الرئيسية | محليات الحكومة في طريقها للرحيل والتلهوني يتجه إلى الدوار الرابع

وطنا اليوم - خاص: علمت وطنا اليوم بأن الحكومة تستعد للرحيل وان أيامها باتت معدوده، فيما مجهر وطنا اليوم يشير إلى تداول عدة اسماء أبرزها اسم وزير العدل الحالي بسام التلهوني والذي يبدو أنه في طريقه إلى الدوار الرابع لتشكيل الحكومة القادمة، يذكر ان التلهوني حاصل على درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في القانون من الجامعة الأردنية. في عام 1997 حصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة إدنبره.

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