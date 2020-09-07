الرئيسية | محليات ارتفاع عدد اصابات كورونا في مستشفى البشير

وطنا اليوم-عمان:قال مدير مستشفيات البشير محمود زريقات إن عدد الإصابات بين الكوادر الطبية في المستشفى بلغ 43 إصابة.

وأضاف، أنه تم سحب 5 آلاف عينة فحص كورونا لجميع العاملين في المستشفى.

وتابع أن المستشفى استبدل الكادر المحجور عليه نتيجة إصابته بالفيروس، كما تم فتح جميع الأقسام التي كانت قد أغلقت لغايات التعقيم بعد تسجيل حالات إصابة فيها.

وأشار إلى أن نقص الكوادر الطبية في المستشفى دفعه لتقديم استقالته، مشيراً أن فتح مستشفى الطوارئ زاد النقص في الكوادر الطبية.

ولفت إلى ان قائمة التعيينات التي كانت مرشحة للتعيين في مستشفيات البشير لم يكن موظفيها من عمان، وإنما من المحافظات الأخرى.

وأكد أنه سيتم افتتاح قسم جديد في مستشفيات البشير قبل نهاية العام، موضحاً أنه سيتم توفير 67 سريراً جديدا للعناية الحثيثة، " نسعى لبناء مشروع لبناء العيادات الخارجية في منطقة الجمرك في عمان".

وأوضح أن مستشفى البشير يعاني من ضغط هائل وأقبال كبير عليه بسبب تخصيص بعض المستشفيات لكورونا، مبيناً أن نحو 8 آلاف مريض يرجعون مستشفى البشير يوميا.

وحول كورونا، قال إن استهتار الناس وعدم اقتناعهم بوجود كورونا زاد من أعداد الإصابات، وإنه يؤيد تفعيل أمر الدفاع رقم 16.

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