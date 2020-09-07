الرئيسية | محليات التربية: لم تتلقى أية شكوى حول الدخول إلى منصة درسك

وطنا اليوم-عمان:أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان، أن الوزارة لم تتلقى أية شكوى حول الدخول إلى منصة درسك.

وقال القرعان إن قرار تعطيل رياض الأطفال جاء بقرار من مجلس الوزراء، حيث أصبح التعامل مع رياض الأطفال كما الصفوف الثلاثة الأولى.

وأضاف القرعان أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بترك القرار لأولياء الأمور حول دوام طلبة رياض الأطفال كما الصفوف الثلاثة الأولى بالتعلم الوجاهي أو عن بعد.

وحول طلب وزير التربية تعهد من أولياء أمور طلبة الصفوف الثلاثة الأولى، اوضح القرعان أن هذا التعهد جاء لمتابعة تعليم أبنائهم الطلبة في المنزل، بالاضافة إلى الإمتحانات النهائية في حال استمر التعلم عن بعد ساريا، فإن هذه الإمتحانات ستكون داخل المدارس وليس عن طريق المنصة.

وأكد أن جميع الكتب المدرسية موجود بمديريات التربية، حيث تم توزيع الكتب صباح أمس الأربعاء للطلبة الحاضرين، وفيما يخص الطلبة المتغيبين تم التواصل مع أولياء الأمور لتسليم أبنائهم الطلبة الكتب عن طريق المدرسة أو مديرية التربية صباح الأحد.

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