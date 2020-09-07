الرئيسية | محليات مكاتب استقدام العاملات تقاضي وزارة العمل

وطنا اليوم-عمان:قامت ٦٦ شركة استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين برفع قضية على وزارة العمل إلى المحكمة الإدارية، طعنت من خلالها بنظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل.

ووضح ممثلون عن أصحاب المكاتب ، ان النظام الجديد اتخذ دون مشاورتهم.

وبينوا ان النظام الجديد مجحف بحقهم، والحق بهم اضرار كبيرة خصوصا مع جائحة كورونا، وتعطل أعمالهم بسبب اغلاق المطارات، ما كبدهم خسائر بالملايين بحسب وصفهم.

ومن ابرز النقاط الواردة في النظام والتي يعترض عليها أصحاب المكاتب الغاء كلمة استخدام وحذفها من النص السابق، حيث كان النص السابق «استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين» والان اصبح :استقدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين» مما يعني ان عملهم يقتصر على جلب العاملين من الخارج ، دون إمكانية نقلهم داخل الأردن.

وأضافوا ، ان من بين النقاط الخلافة أيضا ، اشتراط ان يكون مدير المكتب من حملة الشهادات الجامعية ، حيث أشار البعض انهم يعملون في المجال منذ عدة سنوات ، ولا يحملون شهادات جامعية.

كما وضع النظام الجديد عقوبات على أصحاب المكاتب ، دون ان يسبق هذه العقوبات انذار ، فضلا عن رفع الكفالة البنكية ، وغيرها من البنود الخلافية.

ودعا أصحاب المكاتب الحكومة ممثلا بوزارة العمل الى التراجع عن النظام فورا والجلوس لطاولة الحوار للوصول الى نظام معدل توافقي.

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