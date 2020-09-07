الرئيسية | محليات محافظ العاصمة: عزل 15 بناية في عمان وفكه عن 19 آخرى

وطنا اليوم-عمان:قال محافظ العاصمة الدكتور سعد الشعابد انه جرى الخميس، عزل 15 بناية بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها.

وقال محافظ العاصمة ان البنايات تقع في مناطق شفا بدران وعرجان والدوار السابع ودير غبار والبيادر وأم نوارة والهاشمي الشمالي والقويسمة والوحدات والاشرفية والرابية ووادي عبدون والمدينة الرياضية اضافة الى بنايتين في أبو نصير.

وأكد الشهاب انه تم التعامل مع البنايات وتعقيمها لمنع انتشار العدوى وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد.

وبين انه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتأمين دورية شرطة لضمان او خروج اي شخص الى البنايات و حتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات .

كما أعلن محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب، أنه جرى الخميس، فك الحجر عن 19 بناية في عمان بعد الإنتهاء من إتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال الدكتور الشهاب ان البنايات تقع في مناطق سحاب ونزهة سحاب والجبيهة وجبل النصر والوحدات وأم نوارة والبيادر والجويدة وجبل الزهور وبالقرب من مركز امن النزهة اضافة الى بنايتين في صويلح وثلاث بنايات في حي عدن وأربع بنايات في الرقيم" الرجيب".

وأكد محافظ العاصمة ان فك الحجر جاء بعد ظهور نتائج فحص العينات وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر