الرئيسية | محليات ارتفاع أسعار الخضراوات تقذف بالمواطن إلى حافة الجنون

وطنا اليوم-عمان:شهدت أسواق الخضار في العاصمة عمان خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعا جنونيا في أسعار كثير من الخضار والفواكه.

حيث تحدث التجار عن أسعار بعض الأصناف، من حيث السعر القديم والسعر الجديد.

ووصف بعض التجار أسعار الخضار بـ " النار" مشيرين إلى أن بعض الأصناف كالخس البلدي والأفرنجي" والجزر والبصل الأخضر قد ارتفعت إلى الضعف في بعض الأحيان.

وأكدوا أن الارتفاع حاصل في السوق المركزي، وأن أرباحهم باتت قليلة جدا، لاسيما أن الاقبال عليها من المواطنين بات ضعيفا.

في حين شكا مواطنون من ارتفاع الأسعار، متسائلين عن أسباب الارتفاع، وهل هي عائدة لوجود جائحة كورونا ام لأسباب أخرى مجهولة؟.

وكانت جمعية حماية المستهلك قد أصدرت قبل أيام بيانا استنكرت فيه الارتفاع الكبير في أسعار الخضار والفواكه بالأردن.

وقالت في بيانها إنها تلقت شكاوئ عديدة من المواطنين تتعلق بارتفاع اسعار بعض انواع الخضار الاساسية مثل البندورة والخيار والكوسا والجزر والليمون حيث ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه، على سبيل المثال يباع كيلو البندورة بـ75 قرشا والكوسا بدينار وربع، والجزر يباع في بعض المناطق بدينارين.

وأشارت إلى أنها وبعد ورود هذه الشكاوى قامت بعمل جولات ميدانية في الأسواق لرصد أسعار الخضار في بعض المناطق، فتين لها تفاوتا ملحوظا في أسعار هذه السلع حيث تباع بعض أنواع الخضار مثل الجزر والكوسا والبندورة بأسعار مرتفعة جدا في المولات والبقالات الكبرى والتي يمكن أن يتحكم بها بعض المحتكرين كما تباع اصناف أخرى بأسعار معتدلة في بعض المناطق والمحلات الخاصة بالخضار والفواكه، ذلك أن بعض المولات والبقالات الكبرى تستغل حاجة المواطنين لشراء احتياجاتهم من هذه الأماكن بشكل دائم كونها توفر جميع ما يحتاجه المواطنون من مواد تموينية واساسية وكمالية، فتقوم بزيادة الأسعار كيفما تشاء لمعرفتها مسبقا بأن الناس مضطرون للشراء منها من جهة ولعدم تسعير هذه الأصناف بسقوف سعرية من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة من جهة أخرى.

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