لجنة الأوبئة: خيار الحظر الشامل له بدائل

وطنا اليوم - قال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات، إن الأجراءات الحكومية بمجملها تشدد على مبدأ التباعد الاجتماعي

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه تم اختيار النشاطات التي تساعد على انتشار فيروس كورونا لإغلاقها أو تحديد عملها

وأشار إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون انعكاس هذه الاجراءات خفض عدد الاصابات، بل قد تساعد في منع ازديادها عن ما هو عليه الآن، وأن لا نرى قفزات بالأرقام أكثر مما نراه حاليا

وأضاف أن الإجراءات الحكومية يجب أن تتزامن مع التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة، واتباع وسائل الوقاية، مؤكدا أن الاجراءات الحكومية التي تمنع الاختلاط لا تكفي وحدها.

وأوضح أنه يجب رفع استعدادات المؤسسات الصحية من ناحية تشخيص أكبر عدد ممكن من الحالات، "حتى لا تبقى غير مشخصة وتشكل مصدر عدوى للآخرين".

وبيّن عبيدات أن تحديد القرارات الأخيرة للحكومة بمدة مقدارها أسبوعين، يتعلق بدورة حياة الفيروس، وهو الحد الأعلى لفترة حضانة الفيروس.

وقال "نتمنى أن تكون مدة الأسبوعين كافية وأن تكون نتائجها إيجابية"، مؤكدا أنه يجب دراسة الوضع بعد ذلك بحيث يكون الالتزام بأكبر مستوى ممكن.

وأضاف عبيدات "كلما تم تخفيف الإجراءات وعادت قطاعات للعمل، كلما زادت ضرورة تعويض ذلك بالتزام أكبر"