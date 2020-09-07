الرئيسية | محليات العضايلة : نعتذر عن أي إرباك تسبّبه قراراتنا

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة : أنّ جميع القرارات التي يتمّ اتخاذها تصبّ في صالح خدمة المواطنين، والحفاظ على سلامتهم وصحّتهم، ونوازن فيها ما بين الحفاظ على صحّة المواطنين من جهة، والآثار المترتّبة على جميع القطاعات من جهة أخرى.

وأضاف العضايلة في ايجاز صحفي مساء الخميس : الحكومة تدرك أنّ بعض القرارات صعبة، ولها آثار اقتصاديّة سلبيّة على بعض القطاعات؛ لكنّنا مضطرّون لاتخاذها من أجل حمايتكم. نعمل ونجتهد، ونخطئ أحياناً ونصيب في أحيان أخرى.

وبين العضايلة : الأردن ليست الدولة الوحيدة التي عادت لاتخاذ المزيد من القرارات الصعبة، فالعديد من دول المنطقة والعالم عادت لاتخاذ مثل هذه الإجراءات في ضوء تطوّرات الحالة الوبائية، وقامت بتشديد القيود وأغلقت بعض القطاعات.

واردف العضايلة : نحن نعتذر عن أيّ خلل أو إرباك يسبّبه اتخاذ هذه القرارات؛ فنحن تأتينا بشكل يومي العديد من التوصيات من الجهات المختصّة، وتتغيّر بموجبها القرارات في ضوء تطوّرات الحالة الوبائيّة التي تختلف من يومٍ لآخر.

وبين : نتطلّع لليوم الذي تستقرّ فيه الحالة الوبائيّة، وننتهي فيه من اتخاذ القرارات الصعبة؛ والذي نأمل أن لا يطول بمشيئة الله.

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