وطنا نيوز -" الفراية " عزل منطقتي غور الصافي وغور المزرعة لمدة اسبوعين

الرئيسية | محليات " الفراية " عزل منطقتي غور الصافي وغور المزرعة لمدة اسبوعين

وطنا اليوم - لوزان عبيدات - أعلن مدير عمليات خليّة الأزمة العميد مازن الفراية نظراً لسوء الحالة الوبائيّة في منطقتيّ غور الصافي وغور المزرعة في محافظة الكرك، فقد تقرّر فرض حظر التجوّل الشامل في المنطقتين لمدّة أسبوعين وذلك اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً يوم الأحد الموافق 20/9/2020م. وقال الفرايه انه تم تفويض اللجنة الأمنية برئاسة الحاكم الإداري بفتح المنشآت اللازمة لاستدامة الحياة الأساسية للمواطنين، ووضع آلية للسماح المواطنين بقضاء احتياجاتهم الأساسية بأوقات متفاوتة بحسب المناطق تضمن الحد الأدنى من الاختلاط في الأماكن المختلفة، وذلك سيرًا على الأقدام. وأضاف الفراية على أنه تمّ تفويض الحاكم الإداري باتخاذ القرارات اللازمة لدخول سلاسل التوريد وإصدار التصاريح اللازمة للمزارعين عند الضرورة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، واستدامة عمل شركة البوتاس، والتعامل مع الحالات الإنسانية والطارئة. وأكد الفرايه على أن خلية أزمة كورونا تراقب عن كثب تطورات الحالة الوبائية في جميع محافظات ومناطق المملكة وتدرس مع الفرق الحكومية والأجهزة المختصة الإجراءات الميدانية الواجب اتخاذها لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم كمسؤولية مباشرة وحماية المجتمع كواجب ومسؤولية مجتمعية .

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر