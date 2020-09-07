الرئيسية | محليات النعيمي: التعليم عن بعد للصفوف من الأول للثالث يبقى خيارا للأهالي

وطنا اليوم-عمان:قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي إن أسباب الابقاء على التعليم الوجاهي للصفوف الثلاثة الأولى يعود لأهميتها وتمكين الطلبة من اكتساب المهارات باللغات والرياضيات.

وأضاف خلال ايجاز صحفي الخميس، أنه تقرر التعامل مع رياض الأطفال كما تم التعامل مع الصفوف من الأول وحتى الثالث الأساسي ليكون لولي الأمر الخيار بارسال ابنه للروضة أو تعليمه عن بعد اعتبارا من الأحد القادم.

وبين أن القرار بتعليق الدوام الوجاهي لمدة أسبوعين جاء لتسجيل اصابات في المدارس بلغت 152 اصابة توزعت بين الطلبة والمعلمين والكوادر الادارية.

ونفى النعيمي وجود نية مسبقة لتعليق الدوام المدرسي بعد أسبوعين من انطلاقه، والقرار جاء لحماية الطلبة والمعلمين.

وشدد على أن التعليم الوجاهي أساسي فيما التعليم عن بعد معززا للتعليم الوجاهي.

وأكد أن الظروف الحالية تحتم اتخاذ قرارات صعبة، فالحكومة حريصة على صحة الطلبة، ويتم مراجعة كافة القرارات بصورة دورية.

وأشار إلى أن الحكومة عملت على تطوير عملية التعليم عن بعد وتم اتخاذ استعدادات وتطوير منصة درسك تقنيا واثراء محتواها، حيث تم جعل طريقة عرض المادة أكثر جاذبية للطلبة، كما توفر المنصة الفرصة للطلبة مشاهدة دروسهم السابقة، لافتا إلى أن الوزارة ستمكن طلبة المدارس الخاصة ووكالة الغوث باستعمال المنصة بعد استكمال بياناتهم من قبل مدارسهم.

وبين أن المنصة مجانية بين السادسة صباحا والرابعة عصرا ولا تقوم بالخصم من حزم الانترنت.

ووجه النعيمي رسالة لأولياء الأمور للطلبة مؤكدا صعوبة المرحلة على الطلبة وأولياء الأمور، وسيتم العودة للمدارس، والتزام الجميع بالقواعد الصحية والاجراءات الوقائية سيسهل العودة للتعليم الوجاهي، وحق الطلبة في التعلم وواجب الحكومة بتوفير بيئة تعليمية آمنة سيبقى محفوظا ومصانا.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر