الرئيسية | محليات الأردن يوقف رسمياَ العمل بالحجر المؤسسي

وطنا اليوم-عمان:عقد وزير النقل خالد إيجازا صحف الخميس في رئاسة الوزراء، الخميس للحديث عن مستجدات الحالة الوبائية في المملكة، والإجراءات الحكومية للتعامل معها.

وزير النقل: مستمرون بإعلان قائمة تصنيف الدول بحسب الحالة الوبائية لهذه الدول وفقا لمعايير صحية وضعتها وزارة الصحة ونعلن عنها كل 14 يوماً.

وزير النقل: استقبلت المملكة قرابة 4000 مسافر قدموا من 9 وجهات عبر 80 رحلة جوية

وزير النقل: صعود المسافرين على متن الرحلة القادمة مشروط بالتسجيل عبر منصة Visit Jordan، وشراء فحص PCR بشكل مسبق

وزير النقل خالد سيف: هذا الإجراء إلزامي وضروري وقد وضع لحماية صحة المسافرين، وصحة المجتمع. نرجو الالتزام به، وفي حال مخالفته سيكون هناك إجراءات صارمة بحق المسافر وخطوط الطيران التي لم تلتزم بهذه الاشتراطات الصحية للمطارات الأردنية.

وزير النقل: ابتداء من 23 أيلول سيتوقف العمل بالحجر المؤسسي وسيفرض حجر منزلي لـ 7 أيام

سيف: سيتم فحص المسافرين القادمين من كل الوجهات عند الوصول إلى مطارات المملكة وفي حال كانت إيجابية سيعزل المسافر وتقدم له العناية الطبية، وفي حال كانت سلبية سيفرض العزل المنزلي

وزير النقل خالد سيف: إن هذه الآليات تتطلب من جميع المسافرين والقادمين والعاملين في منظومة المطارات وخدماتها أعلى درجات الالتزام والتقيد بالاشتراطات والضوابط الصحية والوقائية حماية لهم وللمجتمع ككل.

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