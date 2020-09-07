الرئيسية | محليات أمر الدفاع 16: الحبس والغرامة لمقيمي التجمعات

وطنا اليوم-عمان:عقد وزراء الدولة لشؤون الإعلام والتربية والتعليم والصحة والنقل ومدير عمليات خلية ازمة كورونا إيجازا صحفيا لخميس في رئاسة الوزراء، للحديث عن مستجدات الحالة الوبائية في المملكة، والإجراءات الحكومية للتعامل معها.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة: أصدر رئيس الوزراء أمر الدفاع رقم 16 والذي ينص على منع اقامة حفلات الأفراح والتجمعات بجميع أشكالها بعدد يزيد عن 20 شخصاً

العضايلة: التقيد بمسافات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وعدم المصافحة

العضايلة: تلتزم المنشآت بعدم التجمع داخلها بعدد يزيد عن العدد المسموح به، ويعاقب كل من يخالف من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن 3 آلاف دينار أو بكليتهما

العضايلة: يجوز للمحكمة نشر أسماء المحكوم عليهم باستخدام الوسيلة التي تراها مناسبة.

العضايلة: لا يحول العمل بأمر الدفاع رقم 16 من تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، ويوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.

العضايلة : يعاقب كل من يخالف امر الدفاع الجديد بالحبس 3 شهور الى سنة او غرامة لا تقل عن 1000 دينار

العضايلة: الأردن ليست الدولة الوحيدة التي عادت لاتخاذ المزيد من القرارات الصعبة، فالعديد من دول المنطقة والعالم عادت لاتخاذ مثل هذه الإجراءات في ضوء تطوّرات الحالة الوبائية، وقامت بتشديد القيود وأغلقت بعض القطاعات

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