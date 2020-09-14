الرئيسية | محليات تعميم من الرزاز للوزراء : مقبلون على مرحلة مفصلية قد تكون الأخيرة

وطنا اليوم-عمان:أوعز رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، إلى أعضاء الفريق الوزاري بضرورة الالتزام بشروط السلامة والصحة العامة والتعليمات الصحية، مؤكدا أننا وإذ نطالب المواطنين بالالتزام بالتعليمات الصحية فإن من واجبنا أن نبدأ بأنفسنا ونكون المبادرين إلى الالتزام كجميع المواطنين.

جاء ذلك خلال تعميم وجهه رئيس الوزراء الخميس إلى الوزراء أكد خلاله أننا مقبلون على مرحلة مفصلية بالنسبة للأردن والأردنيين، وهي تشكل فرصة ربما قد تكون الأخيرة لتفادي الانتشار المجتمعي لوباء كورونا.

ووجه رئيس الوزراء جميع الوزراء ورؤساء ومدراء الدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة، إلى إجراء زيارات تفقدية، للتأكّد من التزام جميع موظفي القطاع العام بالتعليمات، واستخدام تطبيق أمان، والتأكّد من الالتزام بأسس التباعد بين المراجعين.

ولفت الرزاز إلى أنه وجه أيضا ديوان المحاسبة ووحدات الرقابة الداخلية وبرنامج المتسوق الخفي لإجراء زيارات مفاجئة للتحقّق من مدى الالتزام، مؤكدا أنه ستتمّ معاقبة كل مخالف بموجب أوامر الدفاع والتعليمات سارية المفعول. واختتم رئيس الوزراء تعميمه بالقول "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، وبقيادة سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظّم - حفظه الله - وبتعاوننا وتعاضدنا والتزامنا الكامل والشامل سنحاصر الوباء، ونحدّ من آثاره الصحية والاقتصادية، ونخرج أقوى مما كنّا بإذن الله تعالى".

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