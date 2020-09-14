الرئيسية | محليات إلغاء الحجر المؤسسي للقادمين للأردن

وطنا اليوم-عمان:كشفت وثيقة رسمية أنه سيتم اعتماد الحجر المنزلي في الأردن، بدلا من الحجر المؤسسي اعتباراً من 23/9/2020.

وبحسب الوثيقة المنشورة على موقع visitjordan فإن الحجر المنزلي سيكون لمدة 7 أيام ابتداء من 23/9 ، وذلك للقادمين من الدول ذات التصنيف الأحمر والأصفر وفق المصفوفة الحكومية.

وبحسب آخر تحديثات الحكومة حول تصنيف الدول الخضراء والصفراء والحمراء فإن الدول الخضراء، هي: اليونان، النمسا، كندا، قبرص، الدنمارك، الجزائر، ألمانيا، هونغ كونغ، هنغاريا، تركيا، إيطاليا، لتوانيا، بولونيا، تايلند، ماليزيا، تونس.

أما الدول الصفراء فهي: المملكة المتحدة، اليمن، هولندا، المملكة العربية السعودية، مصر، مالطا، المغرب، السودان، سويسرا، سوريا، الإمارات العربية المتحدة.

وأما الدول الحمراء فهي: فرنسا، العراق، الكويت، لبنان، ليبيا، عُمان، قطر، كيان الاحتلال، رومانيا، روسيا، البحرين، بلجيكا، الجمهورية التشيكية، اسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوكرانيا، فلسطين.

وكانت حركة الملاحة الجوية قد عادت الثلاثاء الماضي في مطار الملكة علياء الدولي إلى الرحلات المنتظمة بالتدريج، تماشيا مع ما أعلنته الحكومة في وقت سابق.

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