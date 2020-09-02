الرئيسية | محليات معان تسجل ثاني إصابة بكورونا بأقل من 24 ساعة

وطنا اليوم-عمان:أعلن مدير الشؤون الصحية في محافظة معان الدكتور امجد أبو درويش تسجيل إصابة جديدة في محافظة معان بفيروس كورونا المستجد لأحد العاملين في احد المؤسسات من أبناء محافظة الكرك ، خلال الـ(24) ساعة الماضية بعد الإصابة الأولى التي تم تسجيلها لأحد العاملين في شركة البوتاس الأردنية من أبناء قرية بئر أبو دنه في قضاء ايل في محافظة معان .

وقال أبو درويش أن جميع الحالات التي سجلت في المحافظة لأشخاص قادمون من خارج المحافظة وأوضح أنه تم نقل المصاب إلى موقع الحجر الصحي في البحر الميت وباشرت فرق التقصي الوبائي بأخذ العينات من المخالطين للمصاب حيث تم اخذ 100 مسحة وإرسالها إلى المختبرات لفحصها ومازلنا بانتظار النتائج ،مشيرا إلى انه تم اخذ 17 مسحة من المخالطين للمصاب في قرية بئر أبو دنه وسيعلن عن النتائج حال ظهورها .

وأكد أبو درويش على أهمية تكثيف الجهود ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا لتحقيق الهدف المنشود وهو سلامة المواطن مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الصحية في الميدان وكذلك الكوادر الطبية والفنية والتمريضية منوهاً بالدعم الكبير الذي تحظى به القطاعات الصحية من القيادة الهاشمية والحكومة ووزير الصحة .

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