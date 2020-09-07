الرئيسية | محليات مساعدات للأسر المحتاجة في الأغوار الجنوبية

وطنا اليوم-عمان:واصل صندوق الزكاة تقديم المساعدات العينية والمتمثلة بتوزيع طرود غذائية على الأسر المحتاجة والمتضررة من جائحة كورونا، بعد قيام الجهات الرسمية بعزل بعض المناطق بلواء الأغوار الجنوبية.

وقال مدير عام الصندوق الدكتور عبد السميرات في بيان اليوم الخميس، إنه وبناء على توجيهات وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة، وزع الصندوق أمس الأربعاء، 400 طرد غذائي على عدد من الأسر في لواء الاغوار الجنوبية، نتيجة ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا هناك.

وكان الصندوق وزع مطلع الأسبوع الحالي 400 طرد غذائي، قيمة الطرد 30 دينارا، على عدد من الأسر المحتاجة في الأغوار الجنوبية بسبب جائحة كورونا، ليرتفع إجمالي الطرود التي تم توزيعها خلال هذا الأسبوع الى 800 طرد غذائي.

ولفت السميرات الى أن الصندوق حرص منذ بداية أزمة كورونا في آذار الماضي، على تقديم مساعدات نقدية وعينية على العديد من الأسر الفقيرة والمحتاجة والأيتام والمتعطلين عن العمل، وعمال المياومة وإيصال الزكاة لمستحقيها، التي وصلت لآلاف المحتاجين.

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