الرئيسية | محليات تضارب جديد في تصريحات حول شرط العودة للتعليم في المدارس

وطنا اليوم-عمان:خلافا لما قاله وزير التربية والتعليم د. تيسير النعيمي بعدم نية الوزارة تمديد تعليق الدوام في المدارس بعد 14 يوما، خرج مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، عدنان إسحق، بتصريح قال فية : إن تمديد فترة تعليق الدوام المدرسي واستمرار التعلم عن بعد مرتبط بالوضع الوبائي،

وأضاف إسحق انه “في حال استمرار تسجيل المملكة لإصابات بفيروس كورونا بمعدل يتراوح بين 100 إلى 250 او اكثر، فسيكون هناك قرار لتمديد تعليق الدوام المدرسي بعد انتهاء مدة الأسبوعين”،

واكد مجددا إلى أن “العودة الى التعليم المباشر داخل الحرم المدرسي ستكون في حال انخفاض معدل الإصابات اليومي إلى ما دون 100 حالة يوميا، ولن يكون هناك تمديد لتعليق دوام المدرسي بعد 14 يوما وستعود العملية التعليمية كما كانت عليه قبل التعليق داخل الحرم المدرسي وبشكل وجاهي”.

الأمر بات مقلقا وأولياء الأمور بحالة من الإرباك الشديد نتيجة لعدم وجود تصريحات واضحة بهذا الشأن. .. فهل ستخرج وزارة التربية والتعليم وتعمل على توضيح التناقض بين تصريحات الوزير وما جاء على لسان مسؤول ملف كورونا بوزارة الصحة ؟

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