الرزاز في مداخله اذاعيه: موقف الأردن ثابت تجاه القضية الفلسطينية

وطنا اليوم - في مداخلة لرئيس الوزراء عمر الرزاز على اذاعة حسنى قبل قليل، أشار الرزاز الى إن الأردن ثابت في موقفه تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلته، أنه لن نصل إلى السلام العادل والشامل إذا استمرت إسرائيل بإجراءاتها الأحادية”.

وأشار الرزاز إلى أن “جلالة الملك عبد الله الثاني وجه الحكومة بالاعتماد على الذات قبل جائحة كورونا ونحن نتجه بالاعتماد على ذاتنا”.

“نسعى لرفع مستوى الالتزام بشروط ومعايير الصحة والسلامة العامة للحد من ارتفاع الإصابات بالفيروس وتسطيح المنحى الوبائي”، وفق الرزاز.

وأكّد رئيس الوزراء الإصرار على عدم الوصول إلى مرحلة فرض حظر التجول الشامل لما يسببه من آثار كبيرة على الاقتصاد وهذا يتطلب التزام شامل.