الرئيسية | محليات وزير الصحة سعد جابر يتحدث عن فيديو “الجم”

وطنا اليوم-عمان:اكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر انه مواظب على ممارسة الرياضة منذ 20 عاما كأي شخص يريد ان يحافظ على صحته ولياقته البدنية .

واشار جابر انه وعقب نشر فيديو له وهو يمارس الرياضة في الجيم امتنع عن الذهاب مجددا ، نافيا ان يكون له يد في موضوع اغلاق او فتح مراكز اللياقة.

واثار نشر فيديو للوزير جابر وهو يمارس التمارين الرياضية عاصفة من التعليقات والاراء المتباينة بين المواطنين.

وتساءل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن سر استثناء الأندية الرياضية من قرارات التعليق المعلن عنها مؤخرا والتي طالت قطاعات متعددة.

وتمحور طرحهم حول المعايير الجوهرية التي اعتمدتها الحكومة بإغلاق القطاعات حيث تساءلوا عن الفرق بين مراكز اللياقة البدنية والمقاهي من حيث الازدحام.

وكانت الحكومة أعلنت حزمة قرارات في ظل سعيها لكبح جماع أعداد الإصابات المتصاعدة التي تعتبر غير مسبوقة محليا منذ بدء الجائحة.

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