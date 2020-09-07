الرئيسية | محليات الرزاز: نصر على عدم الوصول إلى الحظر الشامل

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن الحكومة تصر على عدم الوصول إلى مرحلة فرض حظر التجول الشامل لما يسببه من آثار كبيرة على الاقتصاد وهذا يتطلب التزام شامل.

وقال الرزاز، الخميس، إن "الأردن ثابت في موقفه تجاه القضية الفلسطينية".

وأضاف خلال مداخلته "إذاعة حسنى"، أنه لن نصل إلى السلام العادل والشامل إذا استمرت إسرائيل بإجراءاتها الأحادية".

وعن تعامل الحكومة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، أشار الرزاز إلى أن "جلالة الملك عبد الله الثاني وجه الحكومة بالاعتماد على الذات قبل جائحة كورونا ونحن نتجه بالاعتماد على ذاتنا".

"نسعى لرفع مستوى الالتزام بشروط ومعايير الصحة والسلامة العامة للحد من ارتفاع الإصابات بالفيروس وتسطيح المنحى الوبائي"، وفق الرزاز.

وأكّد رئيس الوزراء الإصرار على عدم الوصول إلى مرحلة فرض حظر التجول الشامل لما يسببه من آثار كبيرة على الاقتصاد وهذا يتطلب التزام شامل.

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