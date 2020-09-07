الرئيسية | محليات مليار دينار خسائر قطاع السياحة في الأردن بسبب كورونا

وطنا اليوم-عمان:اعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي اليوم الأربعاء، أن خسائر قطاع السياحة في الأردن، بلغت نحو مليار دينار.

وقال الهندي، إن "قرار الحكومة، المتمثل بفرض حظر شامل في أيام الجمع، أثر بشكل إيجابي على قطاع الفنادق"، مشيرا إلى أن "نسبة إشغال الفنادق ارتفعت في مدينة العقبة خلال أيام الجمعة التي فرضت الحكومة فيها حظرا شاملا في محافظتي عمان والزرقاء".

وأوضح أن "إغلاق منطقة البحر الميت سبب انخفاضا في نسب حجوزات الفنادق بالمنطقة".

وطالب الهندي الحكومة بوضع حلول لمساعدة العمالة داخل الفنادق، حيث لجأ قطاع السياحة إلى اقتراض نحو 20 مليون دينار أردني منذ بدء الجائحة لسداد التزاماته.

وقال: "نحو 110 آلاف شخص استفادوا من برنامج أردننا جنة، الذي أطلقته وزارة السياحة".

وتابع: "الشقق الفندقية من فئة نجمة ونجمتين، لم يكن لها نصيب من استقبال المحجورين، مما أثر سلبيا عليها".

وأعرب عن "عدم تفاؤله بتعافي قطاع السياحة في الأردن قبل 3 سنوات"، معتبرا أن "العام المقبل سيكون صعبا أيضا على القطاع بسبب تبعات الجائحة".

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