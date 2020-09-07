175 إصابة جديدة بكورونا بينها 171 محلية

وطنا اليوم-عمان:سجل الأردن، الأربعاء، 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 171 حالة محلية.

وتاليا الإيجاز الصحفي اليومي، الصادر عن رئاسة الوزراء:

الإصابات والشفاء والفحوصات:

- سُجِّلت اليوم (175) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:

- (171) حالة محليّة توزّعت كما يلي:

- (96) حالة في محافظة العاصمة عمّان.

- (20) حالة في محافظة الكرك.

- (19) حالة في محافظة البلقاء.

- (16) حالة في محافظة إربد.

- (13) حالة في محافظة الزرقاء.

- (5) حالات في محافظة المفرق.

- حالتان في محافظة مأدبا.

- (4) حالات خارجيّة، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (3852) حالة.

- سُجّلت (38) حالة شفاء هذا اليوم، (4) في مستشفى الأمير حمزة، و(29) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(3) في مستشفى الملكة علياء، و(2) في أحد المستشفيات الخاصّة.

- تمّ إجراء (14762) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1019085) فحصاً.

إجراءات أخرى:

- في ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).