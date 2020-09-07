الرئيسية | محليات قرارات مهمة من التربية حول التعلم عن بعد في الأردن

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن مجموعة من القرارات السارية عقب اعلان الحكومة تعليق دوام الطلبة والتحول إلى التعليم عن بعد في جميع المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث والثقافة العسكرية، ورياض الأطفال لمدة أسبوعين اعتبارا من الخميس.

وقالت الوزارة إنه وبناء على الوضع الوبائي الراهن في الأردن يكون النشاط التعليمي في المدارس الحكومية والخاصة كالاتي:

- يعلق الدوام المدرسي ويتحول التعليم الكترونيا عن بعد في رياض الأطفال (KG1 - KG2A1).

- الصفوف من الرابع وحتى 11 يعلق الدوام المدرسي ويتحول التعليم الكترونيا عن بعد.

- يستمر الدوام المدرسي حسب نموذج الدوام المعتمد وفق البروتوكول الصحي، لطلبة الصفوف من الأول وحتى الثالث، مع تخيير ولي أمر الطالب في الحاق ابنه/ ابنته بالمدرسة أو متابعة التعلم عن بعد.

- لطلبة الصفين (11-12)، في البرامج الدولية ممن لديهم اختبارات خارجية أو اختبارات تهيئة للاختبارات الدولية.

وأكدت الوزارة ان الزيارات الرقابية تستمر للمدارس يوميا للتأكد من تطبيق البروتوكول الصحي والتربوي.

وبالالتزام بالبروتوكول الصحي، ينظم مديرو المدارس دوام الهيئات التعليمية والإدارية، ليتابعون تدريس طلبتهم عن بعد (عن طريق مختبرات الحاسوب في المدارس)، من الصفوف المعلق دوامها المدرسي والصفوف التي تداوم بنظام التناوب.

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