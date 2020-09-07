أسعار جديدة لفحوصات الاصابة بفيروس كورونا

وطنا اليوم-عمان:اكدت وزارة الصحة اعادة النظر في تسعيرة الفحوصات المخبرية التي تجريها المختبرات الخاصة للمواطنين الذين يرغبون باجراء الفحص طوعيا ولغايات اصدار شهادة خلو الاصابة من فيروس كورونا.

وقال مدير تراخيص المهن والمؤسسات الدكتور ناصر الخشمان ان اعادة النظر بتسعيرة الفحوصات التي تجريها المختبرات للمواطنين جاءت من قبل لجنة تراخيص المختبرات الطبية الخاصة في المديرية.

واوضح الدكتور ناصر ان اعتماد لجنة تراخيص المختبرات بادخال فحوصات جديدة جاء بناء على المستجدات التي طرأت حول وقت ظهور النتائج وبعض التقنيات المتعلقة بنوعية الاجهزة الطبية لاجراء الفحص في وقت اقصر.

وبين الخشمان ان اللجنة حددت اسعارا ثابتة لثلاثة فحوصات، معتمدة حسب الاسس المعتمدة ومستوى الدقة في ظهور النتائج وبالوقت المناسب من خلال اجراء احدى الفحوصات وهي:

RT / PCR بسعر 45 ديناراً

AIGS / PCR بسعر 45 ديناراً ومدة ظهور النتائج ساعة و20 دقيقة

GENE Xpert / PCR بسعر 75 دينارا ومدة ظهور النتائج 45 دقيقة

وبينت الوزارة انه سيتم إعادة النظر بالتسعيرة من قبل لجنة تراخيص المختبرات والطبية الخاصة بشكل دوري وحسب المستجدات، وانه في حال عدم التقيد بالتسعيرة سيتم سحب اعتماد فحص كورونا من المختبر المخالف.