الرئيسية | محليات المعونة تفتح باب الاستعلام والاعتراض على دعم الخبز

وطنا اليوم-عمان:اكد الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية د ناجح الصوالحة ان الصندوق يواصل عمليات صرف بدل دعم الخبز لمستحقيه . وقال صوالحة : إنه يحق لكل مواطن رب أسرة التقدم بطلب عبر الموقع الإلكتروني للصندوق من خلال خانة "برنامج دعم الخبز/ تظلمات – إستكمال الطلبات" وذلك للاعتراض على قيمة بدل الدعم الذي صرف له ". للدخول الى الرابط.. أنقر هنا وأضاف صوالحة ان صندوق المعونة كان قد اعتمد الدخول بالنسبة للأسر المستحقة وفقا لبيانات عام 2019 ، مشيرا إلى أن الأسرة التي يكون احد افرادها يتقاضي راتبا شهريا قيمته 300 وما فوق فانه يتم اسقاط قيمة بدل دعم الخبز من حساب الأسرة . وأكد ان اللجان المختصة بصرف بدل دعم الخبز ستنظر بكل طلب تظلم يقدم لها.

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