الرئيسية | محليات هل تم استثناء التعليم العالي من أوامر الدفاع !

وطنا اليوم-عمان:وردت شكوى تفيد بتسجيل إصابة كورونا في قسم القبول الموحد لدى وزارة التعليم العالي، بالإضافة الى حالة اشتباه أخرى، و وصول تنبيهات عبر تطبيق امان للسواد الأعظم من الموظفين، و مع ذلك ترفض الإدارات الداخلية و بالتنسيق مع الأمين العام حسب ما أشارت إليه الشكوى بالعمل بتوجهات الحكومة و الإعلان عن العمل عن بعد أو المباشر ضمن مجموعات و بالحد الأدنى وفقا لنظام التناوب بحجة أن مصلحة العمل تقتضي ذلك، في الوقت الذي قد نجحت الوزارة مسبقا العمل بكامل كوادها عن بعد في ظل جائحة كورونا في مرحلتها الأولى.

كما أن الوزارة قامت بإجراءات التعقيم والفحص للعاملين ولكن لم تبادر لعزل المخالطين وحتى المشتبه بهم مما يشكل بؤرة مرضية كامنة أو خطر حقيقي يهدد سلامة كافة العاملين.

و في نفس السياق، بالرغم من أن الوزارة قد عممت في كتاب لها التقيد بإجراءات السلامة، ولكن بحسب ماورد أن الكتاب شكلي و لم يفعل مضمونه.

وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود اكد قبل أيام أن الحكومة هي أول من يلتزم بأوامر الدفاع و تطبيقها و مؤكداً على تخفيض عدد الموظّفين في الوزارات والمؤسّسات العامّة و الدوائر الحكوميّة إلى الحدّ الأدنى، وبالحدّ الذي يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين؛ على أن يقوم المرجع المختصّ بتدوير الدّوام بين الموظّفين، وتحديد دوام مجموعة منهم عن بُعد، ممّن تلائم طبيعة عملهم ذلك، فهل تم استثناء التعليم العالي من هذه التوجهات؟

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