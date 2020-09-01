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هل تم استثناء التعليم العالي من أوامر الدفاع !
وطنا اليوم-عمان:وردت شكوى تفيد بتسجيل إصابة كورونا في قسم القبول الموحد لدى وزارة التعليم العالي، بالإضافة الى حالة اشتباه أخرى، و وصول تنبيهات عبر تطبيق امان للسواد الأعظم من الموظفين، و مع ذلك ترفض الإدارات الداخلية و بالتنسيق مع الأمين العام حسب ما أشارت إليه الشكوى بالعمل بتوجهات الحكومة و الإعلان عن العمل عن بعد أو المباشر ضمن مجموعات و بالحد الأدنى وفقا لنظام التناوب بحجة أن مصلحة العمل تقتضي ذلك، في الوقت الذي قد نجحت الوزارة مسبقا العمل بكامل كوادها عن بعد في ظل جائحة كورونا في مرحلتها الأولى.
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