الرئيسية | محليات الصناعة والتجارة تتوعد المنشآت المخالفة لتدابير كورونا

وطنا اليوم-عمان:أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ان العروض والتنزيلات حق للمحلات التجارية على اختلافها شريطة الالتزام بإجراءات السلامة العامة المتمثلة بارتداء الكمامات من قبل العاملين والزبائن ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة ينال البرماوي في تصريح لـ (بترا) اليوم الاربعاء، إن جميع المنشآت ملزمة بتطبيق اجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح البرماوي، ان السحوبات على الجوائز بالمنشآت التجارية تتم بإشراف ومشاركة مندوب من الوزارة.

وأضاف ان ذلك يأتي بهدف منع التزاحم من المواطنين على العروض الترويجية وسحوبات الجوائز التي تجريها المحلات والمجمعات الكبرى وحمايتهم من عدوى فيروس كورونا.

وشدد البرماوي على ان عمليات الرقابة تتم يوميا وبشكل مكثف على مختلف المنشآت لمتابعة مدى التزامها بأمر الدفاع 11 وإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية.

ولفت إلى أنه منذ اجراءات فرض الحظر في اذار الماضي تم اغلاق اكثر من 4 الاف منشأة وتوجيه مخالفات لأكثر من الف مواطن لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية.

يشار الى ان عمليات الرقابة تتم من قبل عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية ذات العلاقة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر