الرئيسية | محليات توجه بالغاء الحجر الصحي لجميع القادمين الى الاردن

وطنا اليوم-عمان:كشف مصدر مطلع عن توجه حكومي لإلغاء الحجر المؤسسي على القادمين من خارج المملكة بغض النظر عن تصنيف الوضع الوبائي في الدولة القادمين منها.

وأكد المصدر أن التوجه يقضي بفرض الحجر المنزلي على كافة القادمين من الخارج 14 يوما، بدلا من الحجر 7 أيام في الفنادق والكرافانات، ومثلها في المنزل، وهو ما يطبق على القادمين من الدول المصنفة حمراء وصفراء، وفقا للوضع الوبائي فيها.

وبين أنه يشترط اجراء فحص كورونا قبل 7 أيام من القدوم للأردن، واجراء فحص كورونا آخر عند الوصول، وفحص أخير بعد انتهاء مدة الحجر.

ويتزامن هذا التوجه مع قرار الحكومة التحول للعزل المنزلي لمصابي كورونا الذين لا تظهر عليهم أعراض مرض فيروس كورونا، بدلا من عزلهم في الموقع المخصص بمنطقة البحر الميت.

ويفرض القرار، العزل المنزلي على المصابين بلا أعراض، طيلة مدة نشاط الفيروس، وحتى شفائهم، فيما يتم ذلك بمراقبة فرق خاصة من وزارة الصحة.

وقال وزير الصحة سعد جابر إن الأردن قد ينتقل إلى مرحلة العزل المنزلي في حال ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 3 آلاف مصاب في الحجر المؤسسي، موضحا أن السعة الحالية في مناطق العزل الصحي تصل إلى 1500، والعمل جار لزيادة العدد بنحو ألف سرير.

ويفرض الأردن على القادمين من دول مصنفة حمراء الحجر المؤسسي مدة 7 ايام، اضافة الى الحجر 7 ايام منزليا وارتداء الإسورة الإلكترونية خلال الحجر المنزلي، فيما يفرض الحجر المؤسسي على لاقادمين من دول مصنفة صفراء، مدة 7 ايام، اضافة الى 7 ايام منزليا دون ارتداء أسورة إلكترونية، ولا يفرض على القادمين من دول مصنفة خضراء الحجر اطلاقا بعد التأكد من سلبية نتيجة فحص PCR.

وحدثت الحكومة اليوم الثلاثاء، تصنيف الوضع الوبائي في الدول المسموح لمواطنيها والمتواجدين فيها القدوم الى الأردن لتصبح على النحو الاتي:

الدول الخضراء: الجزائر، كندا، قبرص، الدنمارك، المانيا، اليونان، هونغ كونغ، هنغاريا، ايطاليا، ليتوانيا، ماليزيا، بولندا، تايلند، تونس، تركيا، النمسا.

الدول الصفراء: مالطا، المغرب، هولندا، السعودية، سويسرا، الامارات، بريطانيا، مصر، السودان، سوريا، اليمن.

الدول الحمراء: البحرين، بلجيكا، التشيك، فرنسا، العراق، الاحتلال الاسرائيلي، الكويت، لبنان، ليبيا، عُمان، قطر، رومانيا، روسيا، اسبانيا، اوكرانيا، امريكا.

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