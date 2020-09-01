الرئيسية | محليات مدارس جديدة تقرر التعلم عن بعد بسبب كورونا

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء، قائمة بأسماء المدارس التي قررت التحول من التعليم المدرسي إلى التعليم عن بعد لمدة 14 يوما، في عدد من المدارس الحكومية والخاصة.

وبحسب الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة التربية والتعليم، حول التحول إلى التعليم عن بعد بسبب فيروس كورونا أو بسبب عزل المناطق الثلاثاء. المدارس الحكومية: 1- احمد طوقان الثانوية ذكور/اصابة طالب/مديرية التربية والتعليم للواء ماركا.

2- رجم الشامي الغربي ثانوية الشاملة للبنين/اصابة طالب/ مديرية التربية والتعليم للواء سحاب.

3- ميمونة ام المؤمنين الثانوية بنات /اصابة طالبة/ مديرية التربية والتعليم للواء ماركا.

4- ضاحية الامير حسن الاساسية / مسائي سوريين / اصابة معلمة / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا.

5- حسان بن ثابت بنين /لا اصابات/ اجراء احترازي / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا.

6- الزبيدية ثانوية بنات /اصابة طالبتين/ مديرية التربية والتعليم للواء ماركا. المدارس الخاصة : إصابة معلمين اثنين في مدرستين تابعتان لإدارة التعليم الخاص

وبذلك يصبح مجموع المدارس الحكومية والخاصة ووكالة غوث اللاجئين والثقافة العسكرية التي تحولت الى التعليم عن بعد بسبب وجود إصابات فيها 93 مدرسة و 63 مدرسة تحولت إلى التعليم عن بعد بسبب عزل المناطق بلا إصابات .

وعدد الإصابات الإجمالي للطلاب في جميع المدارس 80 طالبا وطالبة

51 معلم ومعلمة و 6 مستخدمين و 2 موظف في احدى المديريات .

مع العلم بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس .

وتتمنى وزارة التربية والتعليم الشفاء العاجل لجميع المصابين تهيب بجميع الزميلات والزملاء المعلمين وأبنائنا الطلبة وكافة العاملين الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامتهم .

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