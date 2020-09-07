الرئيسية | محليات التربية: درسك متاحة مجاناً من 6 صباحا وحتى 4 مساء

وطنا اليوم-عمان:أكّدت وزارة التربية والتعليم بأنّ منصة درسك متاحة مجانا لجميع الطلبة في المدارس الحكومية من الساعة السادسة صباحا إلى الرابعة عصرا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنّ ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بأنّ الدخول إلى المنصة سيكون مدفوعا ابتداء من بداية الشهر القادم هي معلومات عارية عن الصحة وسيبقى الدخول إلى المنصة مجانا طوال العام الدراسي.

وكانت وزارة التربية قد أطلقت قبل يومين منصة درسك للتعليم عن بعد بمحتوى الكتروني وعناصر تفاعلية ذات جودة عالية ويمكن للطالب الدخول إلى المنصة عبر الرابط الإلكتروني (Darsak.gov.jo) بواسطة تسجيل الدخول عن طريق الرقم الوطني (أو الرقم التعريفي) وتاريخ الميلاد ثم يمكنه مشاهدة ما يرغب به من الفيديوهات التعليمية التي تتناول المباحث الخاصة بصفه ومتابعة واجباته وامتحاناته.

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