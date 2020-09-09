إغـلاق جميع البوفيهات في جميع المحكمة ودوائر الادعاء العام

وطنا اليوم-عمان:في ضوء تطور الحالة الوبائيــــة في المملكة وللحيلولة دون وقـــــــوع إصابــات لأي من السادة القضاة والأجهزة الإدارية المساندة لهم وكل من يتواجد في أبنية المحاكــــــم بفيروس كـــــــورونا ولضمان حسن سير العمل داخل المحاكم ودوائر النيابة العامة، فقد اجتمع المجلس القضائي في محكمة التمييز لبحث إجراءات السلامة العامة المتوجب اتباعها خلال أوقات الدوام الرسمي، وقرر الآتي:

- التــــــــــأكيد على الإلتزام التام من قبل السادة قضاة المحاكم بمختلف درجاتها وأعضاء النيابة العامة والكوادر الإدارية بمختلف مسمياتهم الوظيفية والسادة المحامين والمراجعين بإجراءات السلامة العامة وأوامر الدفاع المشار إليها في التعاميم الصادرة بهذا الخصوص منذ بداية الأزمة منذ لحظة الدخول إلى مبنى المحكمة وحتى مغادرتها.

- الإيعاز للسادة رؤساء المحاكم والنواب العامين لتفعيل عمل فرق الطوارئ وإدارة الأزمات المشكلة في المحاكم ودوائر النيابة العامة، لتتولى القيام بالمهام المَنوطة بها ومراقبة الالتزام التام ببنود القرار من كافة المعنيين في المحكمة، على أن يقوم رؤساء المحاكم والنواب العامون بتزويد المجلس القضائي بتقارير أسبوعية بالاجراءات المتخذة بهذا الخصوص وتوصياتهم.

- الإيعاز للسادة رؤساء المحاكم والنواب العامين بالتأكيد على الهيئات الحاكمة وأعضاء النيابة العامة والكوادر الإدارية بجميع مسمياتهم بضرورة الإلتزام بارتداء الكمامات منذ لحظة دخولهم إلى مبنى المحكمة أو الدائرة والإبقاء عليها أثناء المحاكمات وداخل وخارج قاعات المحاكمات والمكاتب والأقلام.

- الإيعاز للسادة رؤساء المحاكم والنواب العامين للتأكيد على الهيئات الحاكمة وأعضاء النيابة العامة والكوادر الإدارية لتحميل وتفعيل تطبيق (أمان).

- التأكيد على رؤساء المحاكم والنواب العامين ومن خلال فرق الطوارئ وإدارة الأزمات والرقابة الداخلية منع دخول المحامين والمواطنين للمحكمة أو الدائرة في حال عدم ارتدائهم للكمامات وتحميل تطبيق (أمان)، ومنع دخول من ليس له مهمة رسمية إلى المحكمة أو الدائرة، والاحتفاظ بسجلات ورقية باسماء المراجعين وأرقامهم الوطنية، والتأكد من تفعيل أنظمة المراقبة في المحكمة أو الدائرة.

- التأكيد على رؤساء المحاكم والنواب العامين لتوجيه الأجهزة الإدارية لتوفير إشارات أرضية تحدد أماكن وقوف وجلوس المحامين والمراجعين على المقاعد والأرض سواء في قاعات المحاكمات أو المكاتب والأقلام بمــــــا يضمن التباعد الجسدي ويحقق مسافة الأمان، بالإضافة إلى توفير كافة وسائل التعقيم والنظافة وضمان الحفاظ على نظافة مرافق المحكمة ودوائر الادعاء العام على مدار الساعة وتعقيمها بصورة مستمرة بالتنسيق مع المعنيين في وزارة العدل.

- إغــــــــــلاق جميع البوفيهات، والتأكيد على منع التدخيـــــــــــــــــــــــن في جميع مرافق المحكمة ودوائر الادعاء العام.

- التأكيد على رؤساء المحاكم والنواب العامين للإيعاز لمن يلزم لضمان منع حدوث أي تجمعات أو اكتظاظ في ممرات وأروقة المحاكم ودوائر الادعاء العام وتنظيم دخول وخروج المراجعين والمحامين إلى أقلام المحكمة والدائرة بما يضمن عدم حدوث اكتظاظ داخل القلم الواحد.

- الإيعاز للسادة رؤساء المحاكم لتفعيل نظام الدوام المرن بتقصير ساعات العمل اليومية للهيئات الحاكمة والأجهزة الادارية المساندة لهم بحيث يُسمح لهم بالمغادرة فور انتهاء الجلسات مباشرة دون الحاجة لبقائهم حتى انتهاء ساعات الدوام الرسمي، على أن يقوم رئيس المحكمة بالإبقاء على عدد من الهيئات الحاكمة والكوادر الادارية اللازمة لتسيير العمل ووفقاً لضرورات العمل.

- تنظيم عمل الهيئات الحاكمة لدى محاكم البداية بصفتها الاستئنافية من منازلهم، وبحيث يقتصر تواجدها في مبنى المحكمة لغايات المداولة وتوقيع الأحكام وتسديدها وتنظيم عقد مرافعاتهم ليوم واحد في الأسبوع.

- الإيعاز لرؤساء المحاكم للتأكيد على الهيئات الحاكمة لتنظيم جدول جلسات المحاكمات بما يضمن تواجد حد أدنى من المحامين والمتقاضين داخل قاعات المحاكمات بنفس الوقت، مع مراعاة التزام المحامين والمتقاضين بالتباعد الجسدي والوقوف على الإشارات الأرضية والتزامهم بارتداء الكمامات.

- الإيعاز لرؤساء المحاكم والنواب العامين للتأكيد على الهيئات الحاكمة في الدعاوى الجزائية والمدعين العامين بضرورة استخدام تقنية المحاكمات (عن بُعد) المتاحة مع مراكز الاصلاح والتأهيل في حال أن كان هناك موقوف على حساب القضية.

- التأكيد على رؤســـــــــــــــــاء المحاكم لتوجيه السادة المحامين والمراجعين وتشجيعهم على اســـــتخدام الخدمات الالكترونية خلال هذه الفترة بما في ذلك تسجيل الدعاوى والطعون الكترونياً.

- بالنسبة لدوائر تنفيذ الأحكام المدنية في المحاكم تكون آلية العمل فيها (عن بُــــــــــعد) من خلال استخدام الخدمات الالكترونية لوزارة العدل، ويعمل قضاة التنفيذ على البت في الطلبات الواردة للدائرة يومياً أول بأول دون تأخير، ويُخصص يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع للمراجعات الإدارية للمحامين والمواطنين أصحاب الدعاوى التنفيذيــــــــــة.

- التأكيد على رؤساء المحاكم والنواب العامين للتشديد على جميع أقلام المحاكم ودوائر الادعاء العام ودوائر التنفيذ وكاتب العدل بضرورة إلتزام المحامين والمراجعين بنظام الدور وضمان التباعد بينهم والتزامهم بارتداء الكمامات.