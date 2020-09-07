الرئيسية | محليات ملاحقة ناشري روابط تدعي الحصول على حواسيب مجانا للطلاب

وطنا اليوم-عمان:حذّرت وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة الثلاثاء، من روابط إلكترونية وهمية تنتشر حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل، تدعي إمكانية الحصول على أجهزة حواسيب محمولة مجانا للطلاب والمعلمين.

وقالت الوزارة في بيان صحافي مقتضب بان هذه الروابط "غير صحيحة ولا تعبّر عن اي جهة او مؤسسة حكومية"، لافتة الى ان هدفها جمع معلومات وبيانات عن المستخدمين مستغلة توجه الحكومة وخطواتها لتوفير 300 الف جهاز حاسوب محمول موصولة باشتراكات انترنت - تتحمل ايضا الحكومة تكاليفها - خلال المرحلة المقبلة وتوزيعها على الطلاب غير المقتدرين في مختلف محافظات المملكة لتسهيل عملية التعليم عن بعد.

واوضحت الوزارة ان هذه الروابط الإلكترونية "الوهمية" ولدى القيام بالدخول إليها تقوم بالطلب منك تعبئة معلومات وبيانات شخصية قد توقع المستخدم ان يكون ضحية ابتزاز أو احتيال مالي إلكتروني.

ونصحت الوزارة جميع المواطنين بالرجوع إلى المواقع الإلكترونية أو الصفحات الرسمية الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد من صحة تلك الأخبار، كما أهابت بجميع المواطنين عدم تداول تلك الروابط أو الدخول إليها، والمساعدة في عدم نشرها وتداولها، مؤكدة أنها ستلاحق كل شخص يقوم بنشر مثل هذه الروابط الوهمية بالطرق القانونية المرعية.

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• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر